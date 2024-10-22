Применение 'Киев Цифровой' получило полезные функции для владельцев авто: известны подробности

В приложении Киев Цифровой появились новые полезные функции для владельцев авто. Теперь пользователи смогут получать интерактивные уведомления о своей парковке в столице прямо на заблокированном экране телефона.

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Это, в частности, поможет не упустить время завершения стоянки и избежать лишних затрат. Об этом сообщил заместитель главы КГГА, руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич, передает пресс-служба ведомства.

Так, для пользователей операционной системы Android добавлены интерактивные уведомления, позволяющие контролировать время парковки даже при заблокированном экране. А для пользователей iOS появилась функция Live Activity, предоставляющая удобный способ следить за активной парковкой.

"Киев Цифровой" продолжает интегрировать современные цифровые решения, чтобы сделать город более удобным и безопасным для каждого киевлянина. Новые функции помогут водителям контролировать свои расходы на парковку. Применение постоянно усовершенствуется и предлагает новые сервисы для повышения комфорта и безопасности в городе", – отметил Оленич.

Напомним, у мобильного приложения "Киев Цифровой" появилась новая удобная функция для оплаты проезда у общественного транспорта столицы. Теперь это можно сделать без валидатора.

Как сообщал OBOZ.UA, разработчики обновили городское приложение "Киев Цифровой" до версии 3.0. Он стал еще более современным, а навигация более удобной.

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