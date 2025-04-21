Сплошные пески и строительные краны: в сети опубликовали уникальные фото Оболони в Киеве 1980-х годов

Оболонь как жилой массив Киева начали активно застраивать в 1970-х годах Благодаря камерам любителей и профессионалов, мы можем увидеть, как выглядел этот район в 1980-х годах.

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Снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "Kyiv Vibe. Журнал города" В наши дни этот район выглядит совсем по-иному.

"Застройка Оболони, 1980-е годы. Территория возле Днепра почти пустая", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть, что тогда часть Оболони была покрыта песками, а строительство одноименной площади возле станции метро еще не завершено.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев – зеленый город, с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями.

В далеком 1938 году в Киеве были установлены в качестве памятников настоящие британские танки времен Первой мировой войны – Марк V. Один из них можно было увидеть на Подоле, а другой – в самом центре столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

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