Почему развеваются усы Кобзаря: на станции киевского метро 'Тараса Шевченко' есть уникальный барельеф. Видео

На станции киевского метрополитена "Тараса Шевченко" можно увидеть уникальный барельеф Кобзаря работы известного украинского художника Александра Миловзорова. Скульптор, как человек с юмором, специально вылепил усы поэта таким образом, чтобы казалось, что они развеваются ветерком, когда проезжают поезда подземки.

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Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщила исследовательница монументального искусства Эльмира Эттингер. Станция была открыта 19 декабря 1980 года.

По ее словам, скульптором, который работал над отделкой станции метро "Тараса Шевченко" был известный украинский художник Александр Петрович Миловзоров. Именно он разработал люстры, которые освещают перрон и выполнил чеканки элементов отделки для стен. Кроме того, благодаря монументалисту станция получила большой барельеф Кобзаря.

"Миловзоров – художник с юмором. Поэтому он намеренно вылепил усы (Тараса Шевченко на барельефе. – Ред.) так, чтобы казалось, что они ветерком развеваются, когда справа проезжает поезд метро", – добавила Эттингер.

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