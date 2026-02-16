Снегопад остановил Киев: зафиксировано около 100 ДТП и многокилометровые пробки. Подробности, фото и видео

В Киеве в понедельник, 16 февраля, из-за ночного снегопада образовались многочисленные пробки. Вследствие осадков и гололеда на дорогах города зафиксировано много ДТП в разных районах.

Об этом сообщили в социальных сетях. Затруднение движения есть как на правом, так и на левом берегах столицы.

Что известно

"Очень скользкие дороги провоцируют множество ДТП", – говорится в сообщении.

Так, на Саперном поле произошла авария с участием сразу 6 авто, где одна из машин не смогла выбраться наверх, начала съезжать назад и столкнулась а легковушками, которые стояли внизу.

Кроме того, огромные пробки охватили не только Киев, но и область. В частности многокилометровую тянучку зафиксировали на выезде из Вышгорода в сторону столицы.

Стоит добавить, что согласно информации Google Maps, пробки наблюдаются по всему городу, но самая тяжелая ситуация на Набережном шоссе и улице Елены Телиги, где задержка в движении может длиться до часа. Однако на других улицах машины тянутся в среднем от 5 до 20 минут.

Добавим, что снегопад существенно усложнил работу общественного транспорта. В частности, на пассажиры были вынуждены толкать свой автобус на подъеме вблизи Шулявки в сторону Караваевых Дач.

По информации патрульной полиции Украины, по стране по состоянию на 11:00 зафиксировано 377 вызовов о ДТП, из которых 33 вызова о ДТП с пострадавшими. По Киеву 87 вызовов 3 из них ДТП с потерпевшими.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 16 февраля, с последствиями снегопада на дорогах ночью боролись почти 300 единиц спецтехники. Кроме того, в городе специальными средствами обрабатывают остановки и узкие тротуары.

