Работы начали еще ночью: в КГГА показали, как в Киеве борются с последствиями снегопада. Фото и видео

В Киеве в понедельник, 16 февраля, с последствиями снегопада на дорогах ночью боролись почти 300 единиц спецтехники. Кроме того, в городе специальными средствами обрабатывают остановки и узкие тротуары.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В столице объявлен I уровень опасности, желтый.

Что известно

"Ночью дороги столицы убирали 289 единиц спецтехники КК "Киевавтодор". Эффективную работу по очистке дорожной сети обеспечивали колоннами снегоуборочной техники в количестве 4-10 единиц в зависимости от ширины проезжей части дорог", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что особое внимание уделили уборке правой полосы дорог, чтобы утром городской общественный транспорт мог беспрепятственно работать.

Параллельно 31 бригада в составе 216 рабочих проводили ручную уборку подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, тротуарам и остановкам общественного транспорта, которые находятся на содержании предприятий корпорации.

В парках и скверах дорожки очищают "зеленстроевцы" – для этого привлечено 67 единиц специализированной техники и 755 работников. Отмечается, что коммунальщики продолжают работы: продолжается повторная обработка и уборка от снега балансовых территорий.

"Просим водителей быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не оставлять свои авто на тротуарах, крайних полосах дорог и на обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники. А пешеходов – быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток. Просим жителей столицы не выходить на улицу без необходимости и, по возможности, не выезжать на собственных авто. Если же этого не избежать – быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения", –призвали в КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в понедельник, 16 февраля, синоптики прогнозируют снег, утром метели. Температура воздуха в регионе максимально опустится до -9°С.

