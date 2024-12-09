Снег с дождем и до +2°С: прогноз погоды по Киевской области на 10 декабря

В Киевской области во вторник, 10 декабря, облачно, мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Днем сохранится плюсовая температура, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 10 декабря по территории Киевской области. Облачно с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица. Температура в течение суток от 1°С до 2°С тепла; в Киеве в течение суток 0-2°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 10 декабря в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Осадки будут наблюдаться в течение всего дня. Утром будет идти дождь со снегом, во второй половине дня – мелкий снег, которому на смену придет мелкий дождь со снегом.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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