Снег и до -5°С: прогноз погоды в Киеве и области на 18 февраля

В Киевской области в среду, 18 февраля, облачно, днем синоптики прогнозируют снег. Днем температура воздуха в регионе максимально прогреется до -5°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, на дорогах местами гололедица.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 18 февраля по территории Киевской области. Облачно. Ночью без осадков, днем снег. Температура по области ночью 12-17°С мороза, днем 5-10°С мороза; в Киеве ночью 12-14°С мороза, днем 8-10°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, который ближе к вечеру может усилиться.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!