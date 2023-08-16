"Слава Украине" и сердце в паспорте: на Киевщине обнаружили россиянина, который не хочет возвращаться в РФ. Фото

На въезде в Киев пограничники обнаружили россиянина, превысившего срок пребывания в нашем государстве. Мужчина заявил, что не хочет возвращаться в РФ, а в паспорте у него нашли надпись "Слава Украине".

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Для дальнейшей проверки он был передан сотрудникам Нацполиции.

"На днях военнослужащие Госпогранслужбы на въезде в столицу остановили гражданина России. Пограничники выяснили, что россиянин 1994 года рождения въехал в Украину перед началом широкомасштабного вторжения России и превысил срок пребывания в нашей стране. В разговоре мужчина рассказал, что возвращаться в россию не желает, потому что к войне относится крайне негативно", – рассказали в ГНСУ.

В пресс-службе добавили, что во время проверки его заграничного российского паспорта пограничники обнаружили надпись "Слава Украине" и нарисованное сердце.

Напомним, ранее на въезде в Киев пограничники обнаружили еще одного поклонника "русского мира" из УПМ МП. Во время проверки телефона священника Московского патриархата было установлено, что он призвал к срыву мобилизации в ряды ВСУ и дезинформировал о революции достоинства.

Как сообщал OBOZREVATEL, на границе с Молдовой пограничники перехватили авто с четырьмя уклонителями. Они заплатили за такую поездку 4 тысячи долларов.

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