Скандальное дело о незаконной добыче песка на Киевщине: журналисты зафиксировали, что 'бизнес' продолжает работать. Фото

В Фастовском районе Киевской области зафиксировали незаконную добычу песка. Работы ведутся в селе Плесецком на участке, прилегающем к территории, которая уже фигурирует в уголовном производстве против фирмы бизнесмена Валерия Самофала.

Видео дня

Об этом говорится в расследовании проекта"Стопкор". Правоохранители были вызваны на место происшествия.

Что известно

Как рассказали журналисты, Васильковский горрайонный суд рассматривает дело против бизнесмена Валерия Самофала и его жены в настоящее время. Речь идет об убытках, которые, по материалам следствия, превышают 560 млн гривен. В рамках уголовного производства был наложен арест на технику и земельный участок, куда свозили незаконно добытый песок.

Журналисты также обнаружили судебные постановления по различным уголовным делам, которыми:

Несмотря на суд и расследование правоохранительных органов, проект "Стопкор" зафиксировал, что незаконно добытый песок продолжают вывозить промышленными объемами. По данным журналистов, дельцы прикрываются договором сервитута и продолжают размывать украинские земли.

Ранее что на месте добычи полезных ископаемых было зафиксировала земснаряд и спецтехнику. Речь идет о территории сельскохозяйственного назначения, которая используется для незаконной добычи недр. Она закрыта для посторонних, однако работы здесь продолжаются.

На этот раз, 5 сентября, журналисты снова побывали наций локации и увидели кучи песка и работающую технику. В частности, заметили грузовики с надписями "Щебень" и "Песок", на которых был указан номер телефона "0983332333".

Согласно данным открытых информационно-аналитических платформ, он принадлежит компании ООО "Нерудбудторг", зарегистрированной в Днепре. Основателем этой фирмы является "BIM TRADE LTD" (Соединенное Королевство Великобритании), конечный бенефициар – структура из Белиза. Директором указан Сюя Чуньнин, предыдущим руководителем был Артем Шкавро.

После вызова правоохранителей "работники" бросили технику и начали разбегаться. На место прибыла следственно-оперативная группа полиции – одного из водителей опросили для протокола, другой – сбежал.

"Правоохранители также связались со своим руководителем управления полиции, и вероятно, что это именно он сказал писать, "водителей в авто нет". Именно такую версию полицейские внесли в протокол. В то же время журналисты предоставили видеодоказательства того, что водители были в машинах, а техника работала", – отметили в проекте "Стопкор".

Как сообщал OBOZ.UA, бывший директор закрытого "112 канала" Андрей Шевцов оказался в центре скандала. Якобы он и его жена, вероятно, мошенническим путем забрали у ветерана-военнослужащего в селе Гатное под Киевом дом, а затем снесли его.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!