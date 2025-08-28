Директор закрытого '112 канала' Шевцов 'отжал' у ветерана дом под Киевом и снес его – СМИ

Бывший директор закрытого "112" канала Андрей Шевцов оказался в центре скандала. Якобы он и его жена предположительно мошенническим путем забрали у ветерана-военнослужащего в селе Гатное под Киевом дом, а затем снесли его.

Об этом сообщил проект "Стопкор". На месте рабочие активно готовятся к строительству элитного жилья.

Что известно

По информации журналистов, в селе Гатное под Киевом разгорелся земельный скандал. Директор закрытого "112 канала" Андрей Шевцов начал строительство таунхаусов на участке, который ранее принадлежал украинскому военному.

По словам рабочих, на этом месте планируют возвести два дома.

"Это тот самый участок, который Шевцов и его жена предположительно мошенническим путем забрали у ветерана-военнослужащего, а позже снесли дом – есть соответствующее заключение технической инвентаризации об уничтожении/выносе имущества", – добавили в проекте "Стопкор".

В проекте добавили, что на месте будущего элитного жилья стоял дом Алексея Бычихина – военнослужащего, ветерана АТО. Мужчина родился и проживал в этом селе всю свою жизнь.

Несколько лет назад ему в друзья начал активно "набиваться" местный участковый Сергей Барчук. Через некоторое время милиционер предложил ветерану продать дом. 29 апреля состоялась сделка между Бичихиным и Оксаной Сергеевной Шевцовой, которая, по информации "Стопкор", является женой экс-директора телеканала "112". Таким образом, дом и 13 соток земли перешли в собственность женщины.

"После этого в начале мая на предыдущего владельца имущества – Алексея Бычихина – якобы за деньги, полученные от продажи дома, была оформлена квартира площадью всего 23 квадратных метра в Крюковщине. По предварительно объявленной стоимости, эта квартира стоила около 1,5 млн грн, тогда как рыночная стоимость участка с домом – около 4 млн грн. Но самое интересное, что после заключения всех этих сделок родственники ветерана обнаружили, что мужчина... исчез. Как выяснилось впоследствии, он попал в 5-е отделение больницы в Глевахе, где близкие разыскали его 5 мая. И оказалось, что никакого расчета с ним не было", – резюмировали в проекте.

