Синоптики рассказали, какой будет погода по Киевщине в последний день сентября

В Киеве и Киевской области в субботу, 30 сентября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер ночью восточный, днем южный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 30 сентября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 6-11°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 9-11°С, днем 24-26°С", – рассказали синоптики .

В Белой Церкви днем +23°С…+25°С; Мироновка +24°С…+26°С; Фастов +23°С…+25°С; Яготин +23°С…+25°С; Барышевка +23°С…+25°С; Борисполь +23°С…+25°С.

Видео дня

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 30 сентября в Киеве облаков на небе не будет, день обещает быть ясным. Без осадков.

Напомним, после сентябрьского тепла в Украине с началом октября придет похолодание. Так, уже в воскресенье, 1 октября, часть областей покроют дожди, а температура воздуха в северных областях опустится до +15°С…+20°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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