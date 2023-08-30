Синоптики рассказали, какой будет погода по Киевщине в последний день лета

В Киеве и Киевской области в четверг, 31 августа, без осадков, лишь во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +31°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 31 августа по Киевщине. Переменная облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 16-21°С, днем 26-31°С; в Киеве ночью 18-20°С , днем 28-30 ° С. Обратите внимание, 31 августа – 1 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре уточнили, что до конца недели по Киевщине ожидается постепенное понижение температуры воздуха в дневные часы.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 31 августа утро в Киеве будет пасмурным, и облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. Утро и день без осадков. Вечером возможен дождь с грозой.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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