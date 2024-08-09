Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области 9 августа

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве и Киевской области в пятницу, 9 августа. До конца суток в регионе гроза.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области и городу Киев. В ближайшее время и до конца суток 9 августа гроза", – предупредили синоптики.

Со своей стороны в КГГА отметили, что специалисты рекомендуют во время грозы избегать нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт. Следует плотно закрыть окна в домах, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Напомним, в Киеве и Киевской области в субботу, 10 августа, переменная облачность, кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 года наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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