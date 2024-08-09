Дождь и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 10 августа

В Киеве и Киевской области в субботу, 10 августа, переменная облачность, кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 10 августа по Киевской области. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура по области ночью 14-19°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 24-26°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 10 августа в Киеве днем ненадолго небо станет ясным, но уже к вечеру будет облачно. Без осадков.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024 года стал пятым самым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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