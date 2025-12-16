Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве: что известно

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве. Утром вторника, 16 декабря, накроет туман, что может привести к ухудшению видимости на дорогах.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киев. В ближайший час с удержанием в первой половине дня 16 декабря туман, видимость 200-500 метров", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Стоит уточнить, что в Киевской области во вторник, 16 декабря, облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

