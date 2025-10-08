Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве 8 октября: что известно
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве. В среду, 8 октября, в первой половине дня в городе будет туман, видимость на дорогах снизится.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Что рассказали синоптики
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории города Киев. В ближайший час с удержанием в первой половине дня 8 октября туман, видимость 200-500 метров", – говорится в сообщении.
В Укргидрометцентре добавили, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Напомним, в Киевской области в среду, 8 октября, облачно, синоптики прогнозируют дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.
Погода в предыдущие периоды
Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.
Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.
