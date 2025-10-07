Дожди и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 8 октября

В Киевской области в среду, 8 октября, облачно, синоптики прогнозируют дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 8 октября по территории Киевской области. Облачно. Небольшие дожди (в области местами умеренные). Температура по области ночью 8-13°С тепла, днем 11-16°С; в Киеве ночью 10-12°С тепла, днем 13-15°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Мелкий дождь будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!