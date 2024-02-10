Синоптики предупредили об ухудшении погоды 10 февраля: известно подробности

В Киеве в субботу, 10 февраля, в течение дня будет держаться туман, видимость 200-500 метров. Синоптики предупредили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. В ближайший час с сохранением до конца суток 10 февраля туман, видимость 200-500 метров. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупредили синоптики.

Напомним, в Киеве и Киевской области в субботу, 10 февраля, синоптики прогнозируют мокрый снег с переходом в дождь, на дорогах гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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