Мокрый снег, гололедица и до +6°С: прогноз погоды по Киевской области 10 февраля

В Киеве и Киевской области в субботу, 10 февраля, синоптики прогнозируют мокрый снег с переходом в дождь, на дорогах гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 10 февраля по Киевской области. Облачно с прояснениями. Мокрый снег с переходом в дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 1-6°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С мороза, днем 1-3°С тепла", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. 10 февраля ночью и утром гололедица, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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