Синоптики предупредили об существенном ухудшении погоды в Киеве и области 17 июля: известно подробности

В Киеве и Киевской области в среду, 17 июля, во второй половине дня ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине и Киеву. Во второй половине дня 17 июля грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, в Киеве в понедельник, 15 июля, зафиксировали очередной температурный рекорд. В этот день максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты.

Кроме того, с 12 по 14 июля включительно в столице зафиксировали 7 температурных рекордов. Добавим, в Киевской области к среде, 17 июля, ожидаются пиковые показатели сильной жары. Однако уже во второй половине недели прогнозируется уменьшение температуры воздуха.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в среду, 17 июля, днем местами кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +38°С.

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