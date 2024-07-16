Уже 11 с начала месяца: в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд

В Киеве в понедельник, 15 июля, зафиксирован очередной температурный рекорд. В этот день максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. В ближайшие дни синоптики ожидают постепенное уменьшение температуры воздуха.

"Очередные температурные рекорды в столице. По данным наблюдений метеостанции ЦГО 15 июля в Киеве, максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 34,2°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1883 года на 0,5°С", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с 12 по 14 июля включительно зафиксировали 7 температурных рекордов. Добавим, в Киевской области к среде, 17 июля, ожидаются пиковые показатели сильной жары. Однако уже во второй половине недели прогнозируется уменьшение температуры воздуха.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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