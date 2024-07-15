В Киеве за последние три дня зафиксировали семь температурных рекордов: известны подробности

В Киеве с 12 по 14 июля включительно зафиксировали 7 температурных рекордов. Всего с начала месяца их уже установлено 10.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Пока жара не покидает столицу Украины.

"По данным наблюдений метеостанции ЦГО 12 июля в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. Минимальная температура воздуха в столице оказалась самой высокой для этого дня, ведь температура не опустилась ниже 22,8°С. Предыдущее рекордное значение 2021 превышено на 0,8°С. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений в этот день и составила 28,7°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1959 года на 1,4°С, а климатическую норму – на 7,5°С", – рассказали климатологи.

Кроме того, 13 июля в столице также установлено два температурных рекорда. Максимальная температура воздуха достигла 35,4°С, что на 1,3°С выше предыдущего рекордного показателя 1936 года. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой для этого дня и составила 29,0°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1951 на 0,7°С, а климатическую норму – на 8,3°С.

Еще три рекорда метеорологи зафиксировали 14 июля. Минимальная температура воздуха в столице в этот день не опустилась ниже 22,7°С. Предыдущее рекордное значение 1951 превышено на 1,6°С. Максимальная температура воздуха достигла 35,9°С, что на 2,7°С выше предыдущего рекордного показателя 1951 года. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой для этой даты и составила 29,2°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1951 на 1,8°С, а климатическую норму – на 8,2°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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