Местами осадки и до +38°С: прогноз погоды по Киевской области на 17 июля

В Киевской области в среду, 17 июля, днем местами кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +38°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 17 июля по Киевщине. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура по области ночью 20-25°С, днем сильная жара 35-38°С; в Киеве ночью 22-24°С, днем сильная жара 35-37°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 17 июля утро в Киеве будет безоблачным, и почти весь день небо будет оставаться ясным, только к вечеру появятся первые облака. Без осадков.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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