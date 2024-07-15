Синоптики рассказали, когда в Киевской области ожидать ослабления жары

В Киевской области до среды, 17 июля, ожидаются пиковые показатели сильной жары. Однако уже во второй половине недели прогнозируется уменьшение температуры воздуха.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. С начала месяца в столице было зафиксировано 10 температурных рекордов.

"До среды Киевщина проходит через пиковые показатели сильной жары. Однако, антициклон начинает уже постепенно терять свои позиции и возникают предпосылки для развития кучево-дождевых облаков, особенно во второй половине дня, когда прогретый теплый воздух начинает интенсивно подниматься вверх. Поэтому кое-где пройдут кратковременные грозовые дожди", – рассказали в Укргидрометцентре.

Перестройку синоптической ситуации и некоторое изменение воздушных масс синоптики ожидают с четверга, 18 июля. В это время будет больше осадков и ослабление жары.

"Берегите себя и окружающих, не забывайте рекомендации при такой жаре и не разжигайте костры в экосистемах, чтобы уберечь их от пожаров", – призвали синоптики.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с 12 по 14 июля включительно зафиксировали 7 температурных рекордов. Всего с начала месяца их уже установлено 10.

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