Самая титулованная украинка в истории Олимпийских игр объявила, что ждет ребенка от итальянца: кто жених Ольги Харлан

Легендарная украинская саблистка Ольга Харлан порадовала своих поклонников новостью о том, что она ждет ребенка. 35-летняя уроженка Николаева сообщила о своей беременности в отношениях с итальянских фехтовальщиком Луиджи Самеле.

Соответствующее видео Харлан опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. В ролике Луиджи и Ольга вместе позируют, демонстрируя округлившийся животик спортсменки, чем вызвали волну теплых комментариев.

"Самая лучшая глава вот-вот начнется", – подписала видео наша соотечественница.

Пользователи соцсети и поклонники фехтования засыпали пару поздравлениями. Для самой титулованной спортсменки Украины в истории Олимпийских игр (шесть медалей – два "золота", "серебро" и три "бронзы". – Ред.) и ее партнера это будет первый ребенок.

Ольга и Луиджи начали встречаться в 2018 году, когда украинка уже находилась в бракоразводном процессе со своим первым мужем фехтовальщиком Дмитрием Бойко. Харлан отмечала, что до этого обращала внимание на итальянца, который проявлял знаки внимания.

Самеле начал заниматься фехтованием с тренером Андреа Теренцио. Именно этот специалист помог раскрыться таланту итальянца, который является мультимедалистом Олимпийских игр. В его активе две "бронзы" и два "серебра" Лондона-2012, Токио-2020 и Парижа-2024.

После полномасштабного вторжения России в Украину Луиджи помог Ольге вывезти из-под ракетных ударов и бомбардировок сестру и племянника. В сентябре 2024 года итальянский спортсмен сделал украинке предложение.

