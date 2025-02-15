Широкий Днепр, старый Подол и 'стоянка' для пароходов на Трухановом острове: уникальное фото Киева начала 1900-х

Старые фотографии являются для нас возможностью заглянуть в историю Киева и увидеть любимый город с другой стороны. Например, на уникальной фотографии начала 1900-х годов, можно увидеть, каким тогда был широким и могучим Днепр, а на Трухановом острове были причалы для пароходов.

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Старые снимки опубликовали в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит совсем иначе.

"Начало XX века. Подол, Труханов остров и Днепр, в то время широкий и могучий. Обратите внимание на ряд пароходов у острова", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть заливные луга Троещины, на Трухановом острове тогда еще существовало рабочее поселение, а также имелись причалы для пароходов. Также можно рассмотреть какой была старая застройка Подола, а Рыбальский остров больше походил на мель посреди Днепра.

Напомним, официальной датой основания города Припять считается 4 февраля 1970 года. Это был один из самых комфортных населённых пунктов, где не знали слова "дефицит", а для отдыха жителей создали все необходимые условия.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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