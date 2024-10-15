Ровно в 12:00: в соцсети показали уникальные фото Киевского фуникулера и его пассажиров, сделанные в августе 1963-го

Поездка на Киевском фуникулере обязательна для каждого туриста, который приезжает в столицу Украины. Но для жителей столицы это был удобный и популярный вид транспорта, который сочетает Верхний город с Подолом. Благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть это место в августе 1963 ровно в 12:00.

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Старые фото опубликовали в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Фотографии открывают для нас новый взгляд на любимый вид общественного транспорта Киева.

"1963 год. Август. 12:00", – говорится в сообщении.

На старых фото можно увидеть верхнюю станцию фуникулера (до реконструкции) и пассажиров, ожидающих прибытия вагона.

Киевский фуникулер – фуникулерная система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Проложен маршрут по склону Владимирской горки с красивым видом на реку Днепр. Линия состоит из двух станций. Строился фуникулер на протяжении 1902-1905 годов, в то время он был вторым в Украине после одесского.

Напомним, поселок Дарницкого вагоноремонтного завода, более известный как ДВРЗ, возник в Киеве в 1934 году. В те времена это были двух-трехэтажные здания, которые внешне выглядели почти как дворцы, благодаря лепнине и внешнему виду.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

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