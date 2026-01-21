Робот 'Joker', машины и вертолеты: как сейчас выглядит техника, которую привлекали к ликвидации аварии на ЧАЭС. Фото

Во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС привлекали различную технику – от вертолетов и до иностранных радиоуправляемых роботов. И сегодня эти объекты можно увидеть в Зоне отчуждения, где они хранятся на специальных площадках.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО). Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

Что известно

"На одной из технических стоянок в зоне отчуждения хранится техника, которая непосредственно привлекалась к ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Именно сюда после выполнения задач в наиболее загрязненных участках вывозили машины, ресурс которых был исчерпан работой в условиях повышенного радиационного фона", – говорится в сообщении.

Как отметили в Агентстве, среди прочего на этой площадке среди сохранившихся объектов можно увидеть дистанционно управляемый робот "Joker" немецкого производства. Он использовался для работ в зонах, недоступных для человека.

Рядом с ним остовы тяжелых военных вертолетов Ми-26 в специальной радиационно-химической модификации, а также образцы военной и инженерной техники, привлеченной к ликвидационным работам.

"Эта стоянка наглядно демонстрирует масштаб технических решений, которые применялись в 1986 году, и реальную цену работы в условиях радиационной опасности. Без лишних символов и громких названий она остается тихим свидетелем того этапа ликвидации, где техника брала на себя то, что человек выполнить уже не мог", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения специалистам удалось стать свидетелями, как питается редкая лошадь Пржевальского. Несмотря на сугробы снега она легко находила себе пищу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!