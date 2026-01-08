В Чернобыльской зоне заметили редкого дикого коня, который искал пищу под снегом. Видео

В Чернобыльской зоне отчуждения специалистам удалось стать свидетелями, как питается редкая лошадь Пржевальского. Несмотря на сугробы снега, он легко находил себе пищу.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. В XX веке эти животные были истреблены в естественной среде обитания.

"Кажется, что диким лошадям зимой некомфортно и холодно? Но нет! Лошадей Пржевальского не напугаешь ни снегами, ни морозами, ни метелями", – говорится в сообщении.

Как отметили в заповеднике, современные лошади Пржевальского – потомки диких скакунов из неприветливых полупустынь Монголии, где территория состоит из злаковых степей, холмов и невысоких гор с оврагами. Там резкие перепады температур являются привычным явлением, а водные источники еще надо поискать.

"А вот на территории Чернобыльского заповедника совсем другое дело. Где бы ни оказался конь – в лесу, на лугах, бывших полях или в оврагах – корма для копытных здесь достаточно. И даже снег для лошадей не страшен, потому что, как в известной поговорке, – по колено!" – добавили в пресс-службе.

Лошадь Пржевальского – подвид дикой лошади. В XX веке был истреблен в естественной среде, но сохранился в зоопарках, после чего состоялась его реинтродукция в природу. Сейчас это единственный вид собственно диких лошадей, существующий на свободе, а также единственный представитель отряда Конеподобных в дикой фауне Украины (акклиматизированные табуны в Чернобыльской зоне отчуждения).

