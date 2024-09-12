Ремонт длился 9 месяцев: в Киеве возобновили полноценное движение поездов на синей ветке метро. Фото
В Киеве в четверг, 12 сентября, была полностью возобновлена работа метро на синей ветке подземки. Ремонт на перегоне между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" был завершен в срок, как и анонсировали городские власти.
Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Весь комплекс работ продолжался 9 месяцев.
Так, утром четверга, 12 сентября, столичный метрополитен запустил полноценное движение на синей ветке. 8 декабря 2023 года в тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" произошла разгерметизация, а по пути текла вода. В результате этого городские власти приняли решение о временной остановке работы подземки на этом участке и проведении ремонта.
Во время проведения ремонтных работ был вырыт котлован глубиной более 15 метров, а специалисты демонтировали старую часть тоннеля длиной 27 метров и построили новую. По словам мэра Киева Виталия Кличко, сметная стоимость всего комплекса работ составила 383 млн грн, что на 62 млн грн меньше начальной.
Следует добавить, что в связи с открытием движения метро закрываются ранее организованные временные маршруты: автобусов № 2-М, 38-Д, 60 и троллейбусов № 43-К.
Как сообщал OBOZ.UA:
- 8 декабря 2023 в столичном метро остановили движение поездов метро между станциями "Демеевская" и "Теремки". В туннеле произошла разгерметизация, а по колеи текла вода. В КГГА тогда сообщили о введении ограничений из - за необходимости срочного проведения ремонта в тоннеле.
- В июне 2024 года специалисты завершили демонтаж участка перегона между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" и начали укрепление железобетонной "рубашкой" части старого тоннеля, прилегающих к аварийному участку с обеих сторон. Работы на объекте продолжались круглосуточно.
- Руководство подземки сообщило, что они делают все необходимое, чтобы возобновить движение поездов по синей линии метро в начале осени 2024 года в направлении Теремков.
- В августе Кличко сообщил, что специалисты завершили работы по строительству нового участка тоннеля между станциями метро "Демеевская" - "Лыбидская" и начали засыпать котлован грунтом. Вечером 30 августа стало известно, что работы на перегоне между станциями завершаются.
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