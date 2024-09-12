Ремонт длился 9 месяцев: в Киеве возобновили полноценное движение поездов на синей ветке метро. Фото

В Киеве в четверг, 12 сентября, была полностью возобновлена работа метро на синей ветке подземки. Ремонт на перегоне между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" был завершен в срок, как и анонсировали городские власти.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Весь комплекс работ продолжался 9 месяцев.

Так, утром четверга, 12 сентября, столичный метрополитен запустил полноценное движение на синей ветке. 8 декабря 2023 года в тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" произошла разгерметизация, а по пути текла вода. В результате этого городские власти приняли решение о временной остановке работы подземки на этом участке и проведении ремонта.

Во время проведения ремонтных работ был вырыт котлован глубиной более 15 метров, а специалисты демонтировали старую часть тоннеля длиной 27 метров и построили новую. По словам мэра Киева Виталия Кличко, сметная стоимость всего комплекса работ составила 383 млн грн, что на 62 млн грн меньше начальной.

Следует добавить, что в связи с открытием движения метро закрываются ранее организованные временные маршруты: автобусов № 2-М, 38-Д, 60 и троллейбусов № 43-К.

Как сообщал OBOZ.UA:

8 декабря 2023 в столичном метро остановили движение поездов метро между станциями "Демеевская" и "Теремки". В туннеле произошла разгерметизация, а по колеи текла вода. В КГГА тогда сообщили о введении ограничений из - за необходимости срочного проведения ремонта в тоннеле.

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