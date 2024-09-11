В Киеве завершили работы между станциями "Демеевская" и "Лыбедская": Кличко назвал дату возобновления движения поездов
В Киеве специалисты завершили пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" – "Лыбидская". Уже в четверг, 12 сентября, возобновят полноценное движение поездов на синей ветке подземки.
Об этом столичный мэр Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Весь комплекс работ длился 9 месяцев.
"Пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" – "Лыбидская" завершены. В четверг, 12 сентября, возобновят полноценное движение поездов между станциями "Героев Днепра" – "Теремки", – написал Кличко.
По словам мэра столицы, за время ремонтных работ специалисты подготовили строительную площадку, переложили более 200 кабельных сетей, в том числе ДТЭКа, Укртелекома, других. Был разработан котлован глубиной более 15 метров, демонтирована старая часть тоннеля длиной в 27 метров и построена новая. Усилены с обеих сторон и туннельная оправа, примыкающая к новому участку (общей длиной более 50 метров). Уложили новые пути, восстановили все инженерные сети, наладили системы безопасности движения поездов.
"Перегонный тоннель между Демеевской-Лыбидской находится в сложных гидрогеологических условиях. Поэтому во время ремонта осуществили все необходимые работы по гидроизоляции туннельной оправы и химического закрепления грунтов вокруг нее. Сметная стоимость всего комплекса работ составила 383 млн грн, что на 62 млн грн меньше первоначальной стоимости", – подчеркнул Кличко.
Кроме того, по его словам, параллельно с восстановительными работами были проведены экспертные исследования по определению причин возникновения ситуации. В частности, подтверждено, что ее причиной являются отдельные ошибки на этапе проектирования и некачественное выполнение строительно-монтажных работ на этапе строительства этого участка тоннеля, а именно:
- оправа тоннеля согласно проекту должна эксплуатироваться при значительно меньшем уровне грунтовых вод;
- оправа тоннеля построена некачественно с нарушением допусков монтажа колец;
- не выполнены компенсационные меры (химического закрепления грунтов), в том числе, для предотвращения воздействия перерезающих усилий тоннеля в месте смены инженерно-геологических условий основания;
- жесткость тоннеля ниже проектной – вследствие применения стеновых блоков вместо лотковых (уменьшенная толщина и отсутствие ребер).
"Кроме того, проведенными лабораторными исследованиями подтверждены грубые нарушения при строительстве в части отсутствия химического закрепления грунтов вокруг тоннеля", – резюмировал Кличко.
Как сообщал OBOZ.UA:
- 8 декабря 2023 в столичном метро остановили движение поездов метро между станциями "Демеевская" и "Теремки". В туннеле произошла разгерметизация, а по колеи текла вода. В КГГА тогда сообщили о введении ограничений из-за необходимости срочного проведения ремонта в тоннеле, которые продлятся около 6 месяцев.
- В июне 2024 года специалисты завершили демонтаж участка перегона между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" и начали укрепление железобетонной "рубашкой" части старого тоннеля, прилегающих к аварийному участку с обеих сторон. Работы на объекте продолжались круглосуточно.
- Руководство подземки сообщило, что они делают все необходимое, чтобы возобновить движение поездов по синей линии метро в начале осени 2024 года в направлении Теремков.
- В августе Кличко сообщил, что специалисты завершили работы по строительству нового участка тоннеля между станциями метро "Демеевская" - "Лыбидская" и начали засыпать котлован грунтом. Вечером 30 августа стало известно, что работы на перегоне между станциями завершаются.
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