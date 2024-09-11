В Киеве завершили работы между станциями "Демеевская" и "Лыбедская": Кличко назвал дату возобновления движения поездов

В Киеве специалисты завершили пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" – "Лыбидская". Уже в четверг, 12 сентября, возобновят полноценное движение поездов на синей ветке подземки.

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Об этом столичный мэр Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Весь комплекс работ длился 9 месяцев.

"Пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" – "Лыбидская" завершены. В четверг, 12 сентября, возобновят полноценное движение поездов между станциями "Героев Днепра" – "Теремки", – написал Кличко.

По словам мэра столицы, за время ремонтных работ специалисты подготовили строительную площадку, переложили более 200 кабельных сетей, в том числе ДТЭКа, Укртелекома, других. Был разработан котлован глубиной более 15 метров, демонтирована старая часть тоннеля длиной в 27 метров и построена новая. Усилены с обеих сторон и туннельная оправа, примыкающая к новому участку (общей длиной более 50 метров). Уложили новые пути, восстановили все инженерные сети, наладили системы безопасности движения поездов.

"Перегонный тоннель между Демеевской-Лыбидской находится в сложных гидрогеологических условиях. Поэтому во время ремонта осуществили все необходимые работы по гидроизоляции туннельной оправы и химического закрепления грунтов вокруг нее. Сметная стоимость всего комплекса работ составила 383 млн грн, что на 62 млн грн меньше первоначальной стоимости", – подчеркнул Кличко.

Кроме того, по его словам, параллельно с восстановительными работами были проведены экспертные исследования по определению причин возникновения ситуации. В частности, подтверждено, что ее причиной являются отдельные ошибки на этапе проектирования и некачественное выполнение строительно-монтажных работ на этапе строительства этого участка тоннеля, а именно:

оправа тоннеля согласно проекту должна эксплуатироваться при значительно меньшем уровне грунтовых вод;

оправа тоннеля построена некачественно с нарушением допусков монтажа колец;

не выполнены компенсационные меры (химического закрепления грунтов), в том числе, для предотвращения воздействия перерезающих усилий тоннеля в месте смены инженерно-геологических условий основания;

жесткость тоннеля ниже проектной – вследствие применения стеновых блоков вместо лотковых (уменьшенная толщина и отсутствие ребер).

"Кроме того, проведенными лабораторными исследованиями подтверждены грубые нарушения при строительстве в части отсутствия химического закрепления грунтов вокруг тоннеля", – резюмировал Кличко.

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