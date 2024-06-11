Когда запустят поезда между станциями "Демеевская" и "Лыбедская": в метро Киева озвучили сроки

В Киевском метрополитене делают все необходимое, чтобы возобновить движение поездов по синей линии метро в начале осени 2024 года в направлении Теремков. В настоящее время работы на строительной площадке продолжаются круглосуточно.

Об этом рассказал и.о. начальника столичной подземки Виктор Выгивский, передает Суспільне. Перед полноценным запуском здесь будут проводить тестовые поездки поездов.

"Мы сейчас фактически дошли до финальной стадии работ в котловане, демонтирована верхняя часть тоннеля, приступили к демонтажу последних элементов сооружения тоннеля", – сообщил Выгивский.

По его словам, в дальнейшем специалисты приступят к монтажу нового монолитного тоннеля. Сейчас непосредственно выполняются работы внутри туннеля и на прилегающих участках. Это 27 метров с одной стороны и 25 – с другой.

"Там уже выполнены работы, касающиеся, скажем так, "лечения" тоннеля, и сейчас идет работа для усиления тоннеля по периметру", – уточнил глава столичного метрополитена.

Он добавил, что ремонтные работы будут продолжаться до конца лета, затем еще предстоит провести тестовые пуски движения поездов. После этого уже ожидается полноценное возобновление работы на этом участке подземки.

"Для себя мы смотрим по интенсивности выполнения, по работам, которые мы выполняем, что запустить движение поездов удастся в начале осени… Основной вопрос был обеспечить эффективную работу в самом котловане, не допустить выноса песка в котлован и доступа воды. Эту работу уже проделали. Далее, если уже демонтируется тоннель, остаются только работы по монтажу тоннеля и непосредственно работы в тоннеле: прокладка путей, кабелей и запуск движения поездов", – резюмировал Выгивский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве специалисты завершили демонтаж участка перегона между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская", где произошло подтопление. В настоящее время специалисты приступили к укреплению железобетонной "рубашкой" частей старого тоннеля, которые прилегают к аварийному участку с обеих сторон.

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