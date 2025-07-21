Разбирали завалы и эвакуировали людей: в полиции опубликовали кадры очередной атаки РФ на Киев. Видео

Страна-агрессор Россия в ночь на 21 июля снова нанесла комбинированный удар по Киеву с помощью ракет и дронов-камикадзе. Патрульные полицейские столицы со всеми спецслужбами во время обстрела, рискуя своими жизнями, помогали горожанам.

Видео дня

Видео работы правоохранителей опубликовала пресс-служба столичной патрульной полиции. Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Подробности атаки

"Киев. Во время очередного комбинированного обстрела столицы патрульные были рядом и помогали горожанам. Мы разбирали завалы, помогали тушить возгорания, эвакуировали людей в безопасные места и обеспечивали проезд спецтранспорта. Под смертоносные звуки дронов мы оставались рядом", – отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что враг не перестает проявлять свою циничность и подлость. К сожалению, в результате обстрела погиб человек, есть травмированные, повреждены жилые дома, детский сад, нежилые помещения и автомобили. Сейчас все специальные службы продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов.

Что предшествовало

В ночь на 21 июля страна-агрессор Россия осуществила массированную атаку на Киев, применяя ударные беспилотники и крылатые ракеты. Из-за действий агрессора вспыхнули пожары в ряде локаций и зафиксированы разрушения, погиб человек, еще семеро пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на понедельник, 21 июля, страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения.

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