Повреждены дома и машины: последствия очередной российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на понедельник, 21 июля, страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Кроме того, враг атаковал и столицу.

Подробности обстрелов

"Всю ночь враг атаковал Киевскую область комбинированно дронами и ракетами. Тревога продолжалась почти 10 часов. Пострадавших среди населения нет. Последствия вражеской атаки фиксируются в двух районах области", – говорится в сообщении.

В Киевской ОГА уточнили, что в результате обстрела в Вышгородском районе повреждены хозяйственные постройки и автомобиль. В Фастовском – три частных дома, два автомобиля и складские помещения одного из предприятий.

Отмечается, что благодаря охотникам подразделения из "Чистого неба" было перехвачено более полутора десятков вражеских БпЛА. За время существования проекта уже уничтожено более 750 вражеских дронов.

Что предшествовало

В ночь на 21 июля страна-агрессор Россия совершила массированную атаку на Киев, применяя ударные беспилотники и крылатые ракеты. Из-за действий агрессора вспыхнули пожары в ряде локаций и зафиксированы разрушения, погиб человек, еще семеро пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска вечером в воскресенье, 20 июля, запустили по Украине десятки ударных беспилотников. Кроме того, враг поднимал в небо истребители МиГ-31 – носители гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также запустил крылатые ракеты и баллистику.

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