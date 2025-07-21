Оккупанты атаковали Киев: возникли пожары, повреждена станция метро, есть погибший. Фото и видео

В ночь на 21 июля страна-агрессор Россия осуществила массированную атаку на Киев, применяя ударные беспилотники и крылатые ракеты. Из-за действий агрессора вспыхнули пожары в ряде локаций, погиб человек и есть пострадавшие.

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Всего зафиксированы последствия в шести районах города, по состоянию на утро продолжала работать противовоздушная оборона. OBOZ.UA рассказывает все, что известно о вражеской атаке на столицу, по информации местных властей и ГСЧС.

Дарницкий район

Возникли пожары на территории гаражного кооператива и в дошкольном учебном заведении. Кроме этого, фиксировался пожар в супермаркете.

"Известно об одном погибшем", – отметил городской голова Виталий Кличко.

Глава КГВА Тимур Ткаченко добавил, что также в районе госпитализирован мужчина с множественными ранениями.

Впоследствии в результате атаки возник пожар еще в одном нежилом здании.

Днепровский район

Вспыхнули МАФы и пожар в помещении детского сада. Пожар локализован на площади 500 кв. м. Был вызов медиков.

Шевченковский район

В результате попадания обломков БПЛА загорелся балкон на первом этаже жилой десятиэтажки.

"Пожар на площади 150 кв. м уже локализован. Один человек спасен, еще один пострадал", – сообщили в ГСЧС Киева в половине седьмого утра понедельника.

По информации мэра, возникло возгорание на втором и третьем этажах жилого дома и задымление на открытой территории. Также поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская": без пожара, подземные помещения не повреждены. Станция временно не будет работать на вход и выход, но продолжает быть укрытием.

Оболонский район

Зафиксирован пожар в коттеджном комплексе. Он незаселен, пострадавших нет.

Соломенский район

Вызвали вызывали медиков на локацию, где упали обломки БПЛА – без пострадавших. Возникло возгорание складских помещений.

Святошинский район

Из-за падения обломков БПЛА загорелись гаражи. Был вызов медиков.

Утром поезда на "красной" ветке метро курсировали от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". Пересадочные узлы "Театральная" – "Золотые ворота" и "Крещатик" – "Майдан Независимости" работали в обычном режиме.

Что предшествовало атаке

Страна-агрессор РФ не осуществляла массированных обстрелов Киева в течение прошлой недели, когда в столице с официальным визитом находился спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог. Сеть даже отреагировала на это мемами, подчеркнув особую "силу" американского дипломата, благодаря которой он "закрыл небо" над страной на время своего пребывания.

Уже с вечера 20 июля российские оккупанты запустили по Украине десятки ударных дронов, в основном нацеливаясь на Киев. А под утро 21 июля сообщалось о пусках врагом крылатых ракет и баллистики.

"Враг продолжает атаковать столицу. Находитесь в укрытиях!" – призвал мэр города Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущее массированное комбинированное нападение на столицу Россия осуществила в ночь на 10 июля – дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. Последствия зафиксировали в восьми районах столицы, из-за действий агрессора погибли два человека и 26 пострадали.

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