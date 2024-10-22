Расписание отключений света, доступное без интернета: у 'Киев Цифровой' появилась важная функция

В "Киеве Цифровой" появилась новая полезная функция для жителей столицы. Теперь расписание отключений света от ДТЭК можно просматривать без наличия интернета.

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Об этом сообщили в пресс-службе разработчиков приложения. Чтобы использовать функцию, обновите приложение.

"Свет может исчезнуть, но доступ к графикам отключений – нет! Теперь в "Киев Цифровой" расписание отключений света ДТЭК доступно даже офлайн", – сообщили разработчики.

Чтобы просмотреть графики, необходимо в приложении открыть раздел "Коммунальные услуги", а затем выбрать "ДТЭК Свет".

"Просматривайте без интернета или храните и делитесь расписанием в формате PDF, чтобы всегда быть в курсе!", – добавили в пресс-службе.

Напомним, Украина сможет получать в аварийном порядке электроэнергию из Словакии в случае блэкаутов. При этом страны намерены расширить экспортно-импортные возможности путем модернизации электрического интерконнектора "Мукачево-Вельке Капушаны".

Как сообщал OBOZ.UA, в приложении "Киев Цифровой" появились новые полезные функции для автовладельцев. Теперь пользователи смогут получать интерактивные уведомления о своей парковке в столице прямо на заблокированном экране телефона.

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