Район, который умеет стареть красиво: как выглядела Русановка в Киеве в 1970–80-х годах. Фото

Столичная Русановка всегда была излюбленным местом отдыха киевлян и гостей города. Благодаря снимкам 1970-80-х годов мы можем узнать, каким был этот район, который даже умеет стареть красиво.

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Старые фотографии были опубликованы на странице сообщества "Спрага: в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Это место также известно как "Киевская Венеция".

Взгляд в прошлое

"Русановка, 1970-е и 80-е. Посмотрите на эти снимки: только что построенные дома, молодые деревья, первые жители. Район, который только начинал жить. А сегодня Русановка – один из немногих киевских районов, который не утратил своего первоначального уюта. И именно поэтому его продолжают выбирать", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, в 1960–70-х годах здесь был проведен настоящий градостроительный эксперимент – четкое зонирование, уютные дворы, отделенные от дорог, канал и бульвары, которые функционировали как единая система. Не просто жилье, а район, спроектированный для нормальной повседневной жизни.

Сейчас это ощущается еще сильнее — здесь сохранилась редкая для Киева комбинация. В этом месте рядом вода, много зеленых зон, человеческий масштаб даже при наличии высотных зданий, внутри района царит тишина, при этом нет ощущения оторванности от города.

"Русановка не превратилась в хаотичный спальный район и не развалилась под давлением новостроек. Ее изначальная логика по-прежнему работает. Именно поэтому она выглядит не как совок, а как узнаваемый, зрелый и комфортный городской ландшафт. Здесь действительно удобно жить. Не просто "красиво на фото", а каждый день. Район, который умеет стареть красиво", — резюмировали в сообществе.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

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