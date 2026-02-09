В КГГА показали, как в Киеве борются с гололедом: привлечено почти 300 единиц спецтехники. Фото и видео

В Киеве в понедельник, 9 февраля, с гололедом на дорогах борются почти 300 единиц спецтехники. Кроме того, в городе специальными средствами обрабатывают остановки и узкие тротуары.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В столице объявлен I уровень опасности, желтый.

"Дороги и тротуары столицы обрабатывают противогололедными средствами и расчищают 193 единицы спецтехники "Киевавтодора". Прежде всего очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, подходы к остановкам общественного транспорта и переходы", – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что для борьбы с гололедом также задействованы 329 работников в составе 48 бригад по ручной уборке. Дорожники очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами остановки, узкие тротуары, лестницы, подходы к наземным и подземным переходам и другие пешеходные зоны, где не может работать малогабаритная снегоуборочная техника.

Придомовые территории столицы очищают и обрабатывают 2830 работников и 46 единиц техники коммунальных управляющих компаний. В парках и скверах города снег убирают "зеленстроевцы". Для этого привлечено 644 работника и 46 единиц техники.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в понедельник, 9 февраля, без осадков, синоптики предупредили о гололедице. Температура воздуха в регионе днем максимально опустится до -12°С.

