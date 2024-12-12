Работал летом и зимой: раньше на территории стадиона 'Динамо' в Киеве можно было плавать в бассейне. Фото

Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве известен всем поклонникам футбола. Но до 1990-х на его территории можно было не только погонять мяч, но поплавать в открытом бассейне с подогревом воды.

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Уникальное фото было опубликовано в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Сейчас на его месте находится парковка.

"В 1967 году на территории футбольного стадиона "Динамо" был открыт первый в Украине открытый бассейн с подогревом воды. Благодаря этому пользоваться им можно было даже зимой", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, бассейн разделен на две части: для плавания и прыжков в воду, а трибуны были рассчитаны на две тысячи зрителей. В 1990-х годах стадион с прилегающей территорией был приватизирован и снова реконструирован. На месте открытого бассейна была построена автостоянка с подземным гаражом.

Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского – футбольный стадион в Киеве, домашняя арена футбольного клуба "Динамо" (Киев). Назван в честь многолетнего наставника команды Валерия Васильевича Лобановского.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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