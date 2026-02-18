Работа продолжается круглосуточно: в Киеве для борьбы с гололедом задействовали более 200 единиц спецтехники. Фото и видео

В Киеве в среду, 18 февраля, с гололедом и снегом борются более 200 единиц спецтехники. Кроме того, в городе специальными средствами обрабатывают остановки и узкие тротуары.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Работы продолжаются без остановок.

Что известно

"Дороги и тротуары столицы обрабатывают противогололедными средствами и расчищают 160 единиц спецтехники "Киевавтодора". Первоначально очищают главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, подходы к остановкам общественного транспорта и переходы", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что также задействованы 456 работников "Киевавтодора" в составе 70 бригад по ручной уборке. Они расчищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами остановки, узкие тротуары, лестницы, подходы к наземным и подземным переходам и другие пешеходные зоны, где не может работать малогабаритная снегоуборочная техника.

На придомовых территориях снег расчищают 2822 работника управляющих компаний. Также задействовано 27 единиц техники.

В парках и скверах дорожки очищают "зеленстроевцы": привлечено 15 единиц специализированной техники и 559 работников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в среду, 18 февраля, облачно, днем синоптики прогнозируют снег. Днем температура воздуха в регионе максимально прогреется до -5°С.

