Пытались "облагородить": в Киеве отмыли от краски гранитную плитку возле Украинского дома. Фото
В Киеве отмыли гранитную плитку возле Украинского дома от сурика, которым ее выкрасили несколько дней назад. Работы без предварительного указания проводил сотрудник хозяйственного сектора здания.
Об этом сообщили в социальных сетях. Для "обновления" плитки использовали дешевую краску.
"Плитку возле Украинского дома отмыли. Интересно, можно ли теперь так же быстро приступить к нормальному ремонту этого гранита?", – говорится в сообщении.
По словам Директора выставочного центра "Украинский Дом", обслуживающего территорию Европейской площади, Ольги Виеру, плитку без предварительного указания пытался "облагородить" один из новых сотрудников хозяйственного сектора.
Напомним, на днях в центре Киева заметили мужчину, красившего гранитную плитку возле Национального центра "Украинский дом". Отмечается, что для этого рабочий использовал железный сурик (охру), являющийся побочным продуктом металлургической промышленности. Отмечается, что эта краска – побочный продукт металлургической промышленности, и является дешевой.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева заметили мужчину на электросамокате, который ехал со скоростью 70 километров в час. Гражданин, у которого отсутствовала какая-либо защита, постоянно объезжал машины, опасно маневрируя на дороге.
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