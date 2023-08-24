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Пытались "облагородить": в Киеве отмыли от краски гранитную плитку возле Украинского дома. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
10,9 т.
Плитку окрашивал рабочий без указания руководства

В Киеве отмыли гранитную плитку возле Украинского дома от сурика, которым ее выкрасили несколько дней назад. Работы без предварительного указания проводил сотрудник хозяйственного сектора здания.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Для "обновления" плитки использовали дешевую краску.

"Плитку возле Украинского дома отмыли. Интересно, можно ли теперь так же быстро приступить к нормальному ремонту этого гранита?", – говорится в сообщении.

Пытались "облагородить": в Киеве отмыли от краски гранитную плитку возле Украинского дома. Фото

По словам Директора выставочного центра "Украинский Дом", обслуживающего территорию Европейской площади, Ольги Виеру, плитку без предварительного указания пытался "облагородить" один из новых сотрудников хозяйственного сектора.

Пытались "облагородить": в Киеве отмыли от краски гранитную плитку возле Украинского дома. Фото

Напомним, на днях в центре Киева заметили мужчину, красившего гранитную плитку возле Национального центра "Украинский дом". Отмечается, что для этого рабочий использовал железный сурик (охру), являющийся побочным продуктом металлургической промышленности. Отмечается, что эта краска – побочный продукт металлургической промышленности, и является дешевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева заметили мужчину на электросамокате, который ехал со скоростью 70 километров в час. Гражданин, у которого отсутствовала какая-либо защита, постоянно объезжал машины, опасно маневрируя на дороге.

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