В Киеве был замечен мужчина, который красил гранитную плитку возле Украинского дома. Фото

В центре Киева был замечен мужчина, который красил гранитную плитку возле Национального центра "Украинский дом". Отмечается, что для этого рабочий использовал железный сурик (охру), который является побочным продуктом металлургической промышленности.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Для чего нужна такая "работа", неизвестно.

"На Европейской площади в Киеве окрашивают гранитную плитку. Мужчина использует краску, которую называют железный сурик", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта краска – побочный продукт металлургической промышленности, и является дешевой.

"В Кривом Роге ею в девяностых красили плинтусы", – отметил автор сообщения.

Следует добавить, что пользователи соцсетей негативно отреагировали на такие работы по "обустройству территории" возле Украинского дома.

"И кто придумал купить краску, а написать "облагораживание"?", "несколько лет назад около 8 корпуса НАУ сделали такую же х***нь", "наконец, пора избавиться от этого гранитного произвола повсюду".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева заметили мужчину на электросамокате, который ехал со скоростью 70 километров в час. Гражданин, у которого отсутствовала какая-либо защита, постоянно объезжал машины, опасно маневрируя на дороге.

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