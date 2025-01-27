Проведение общенациональной минуты молчания в Киеве: в КГГА рассказали подробности о подготовленных предложениях

В Киеве подготовили рекомендации по проведению общенациональной минуты молчания. В частности, речь идет об уведомлении через приложение "Киев Цифровой".

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Об этом сообщила депутат Киевского городского совета, председатель Координационного совета Виктория Муха, передает пресс-служба КГГА. Они разработаны Координационным советом совместно с инициаторами петиции, общественной организацией "Почти" и представителями городских властей.

"Мы стремимся, чтобы минута молчания в 9:00 стала важным ежедневным ритуалом памяти для общества Киева… Поэтому приглашаем киевлян приобщаться и рекомендуем учреждениям, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, приостанавливать работу на минуту, кроме случаев, когда это невозможно из-за непрерывного режима работы или необходимости проведения неотложных мероприятий", – подчеркнула Муха.

По ее словам, рекомендации предусматривают меры по информированию о начале минуты молчания в мобильном приложении "Киев Цифровой", через трансляцию объявлений в общественном транспорте, звуковые системы оповещения на улице Крещатик и Майдане Незалежности, на рекламных носителях. Координационный совет совместно с ОО "Вшануй" разработал также рекомендации по текстовому и аудиовизуальному сопровождению минуты молчания.

Отдельное внимание в рекомендациях было уделено адаптации проведения минуты молчания в условиях военного положения.

"В случае объявления воздушной тревоги приоритет будет предоставляться информированию граждан об опасности. Рекомендации к проекту решения передали Киевскому городскому совету для дальнейшего рассмотрения и принятия на ближайшем пленарном заседании", – резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию. Теперь там появилась услуга "Социальный статус", которая, в частности, дает возможность безвозмездно парковаться в столице защитникам и защитницам Украины.

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