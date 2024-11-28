В приложении 'Киев Цифровой' появилась важная функция для защитников Украины: известны подробности

Мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию. Теперь там появилась услуга "Социальный статус", которая, в частности, дает возможность безвозмездно парковаться в столице защитникам и защитницам Украины.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы КГГА, руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо обновить приложение.

"Киев Цифровой" – это не только об удобных сервисах, но и о важной социальной миссии и изменениях в этой сфере. Теперь парковка в Киеве для защитников и защитниц безвозмездна. Мы добавили в приложение новую услугу "Социальный статус". Это раздел в пользовательском профиле, который позволяет получить определенные преимущества", – говорится в сообщении.

Оленич уточнил, что в настоящее время в приложении доступны два статуса: Статус Защитника (дает возможность бесплатно парковаться в Киеве) и Резидентский (дает возможность участвовать в опросах исключительно для киевлян). Подтвердить статус можно в приложении через Дію или BankID.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице благодаря мобильному приложению "Киев Цифровой" можно получить информацию об остановках маршрутных автобусов. Кроме того, это касается их схем движения.

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