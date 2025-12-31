Прокат снаряжения и трассы разных уровней: где в Киеве можно покататься на лыжах и сноуборде и за сколько

Зима – это настоящий рай для любителей активного отдыха. В Киеве, благодаря настоящей зимней погоде, желающие на нескольких локациях могут покататься на лыжах и сноубордах.

OBOZ.UA узнал все подробности о работе месте отдыха. Погода способствует гостям и жителям столицы.

Протасов Яр

Так, 27 декабря заработал малый склон в Протасовом Яру в Киеве. Желающие могут насладиться возможностью съехать на лыжах и сноубордах. Кроме того, работает прокат снаряжения где, в случае необходимости, взять все необходимое на локации.

Кроме того, доступны занятия в Protasiv School – есть инструкторы для взрослых и детей, а также работает ресторан "DoSki" и фудкорт, где можно согреться и отдохнуть между катанием.

Чтобы узнать график работы, перейдите по ссылке. Место отдыха расположено на улице Протасов Яр, 23А

Golosiyv Ski Park

"Golosyiv Ski Park открывает свои двери для киевлян и гостей столицы. Место, где зима живет в городе, а снег дарит радость, движение и настоящие эмоции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на старте сезона работают два склона:

детский склон – идеален для первых спусков;

большой основной склон – готов принимать райдеров

Чтобы узнать цены работы, перейдите по ссылке. Место отдыха расположено на улице Ореховатский Шлях, 8.

