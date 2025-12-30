В Киеве со 2 января начнут работать пункты приема новогодних деревьев. Адреса и карта

В Киеве со 2 января начнут работать пункты приема новогодних хвойных деревьев. В общем будут принимать их на 72 локации в разных районах города.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевзеленстрой". К утилизации принимают только живые ели и сосны без декоративных украшений.

Что известно

"Со 2 по 31 января будут работать пункты приема живых хвойных деревьев, куда жители столицы могут сдать использованные деревья на экологическую утилизацию. Из пунктов приема наши коммунальщики отправляют хвойные деревья на экологическую утилизацию, где их измельчают на щепу и в дальнейшем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это делается для сохранения влаги летом и защиты от перемерзания корней растений в холодное время года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для удобства жителей будут работать 72 пункта приема живых хвойных деревьев. Пункты будут работать в парках и скверах столицы, а также традиционно – на территориях коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.

В пункты приема, у которых не указан график работы, хвойные деревья можно сдать в любое время, кроме комендантского часа. Чтобы узнать адреса пунктов приема, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 1 и 2 января 2026 года временно изменят график движения поездов в столичном метро. Такое решение было принято с прогнозируемым уменьшением пассажиропотока.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!