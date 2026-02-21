Продавал фиктивные медицинские документы для отсрочки от мобилизации: в Киеве задержали 'бизнесмена'. Фото

Правоохранители Киева разоблачили схему незаконного оформления отсрочки от мобилизации с помощью оформления фиктивных медицинских документов. Организатор "бизнеса" оценил свои услуги в 10 долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

По данным следствия, 49-летний киевлянин за 10 тысяч долларов способствовал в оформлении поддельных медицинских справок для своих "клиентов". Он собственноручно корректировал результаты анализов крови, УЗИ щитовидной железы и консультативные заключения врача-эндокринолога.

"На основании этих сфальсифицированных медицинских справок мужчины могли оформить отсрочку от мобилизации сроком от 6 до 12 месяцев с возможностью дальнейшего продления", – уточнили правоохранители.

"Бизнесмена" задержали в кафе во время получения части вознаграждения от очередного "клиента", которому должны были диагностировать тяжелое заболевание щитовидной железы. В общем делец успел получить от мужчины 10 тысяч долларов. Полицейские изъяли деньги и медицинскую документацию с признаками подделки.

По данному факту (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали "бизнесмена", который, по информации следствия, организовал схему заработка на уклонистах. Злоумышленник предлагал мужчинам выехать из Украины в составе футбольной команды.

