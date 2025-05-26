Преданный сын Украины: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Макаренко. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из города Украинка Александр Макаренко. Сердце храброго воина остановилось 21 мая.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинской общины. Вечная память и слава Герою!

"Уважаемая община! 26 мая, состоится прощание с нашим защитником – Макаренко Александром, 1976 года рождения. Защитник Украины, погиб 21 мая в результате артобстрела в районе населенного пункта Григорьевка Донецкой области", – говорится в сообщении.

В 10:20 - выезд колонны из морга города Обухов, в 11:00 отпевание в церкви иконы Божьей Матери "Неожиданная радость". В 12:00 пройдет гражданская церемония прощания на площади Тараса Шевченко.

"Просим вас прийти и отдать дань уважения нашему павшему воину-защитнику!", – призвали в пресс-службе общины.

Напомним, в Броварах Киевской области в воскресенье, 25 мая, провели в последний путь воина Владимира Клочко. Защитник Украины погиб на Бахмутском направлении, выполняя боевое задание.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Вячеслав Кабанюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 22 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!