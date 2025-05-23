Воевал в самых горячих точках: на фронте погиб военный с Киевщины Вячеслав Кабанюк. Фото

На Харьковском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Вячеслав Кабанюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 22 мая.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

"И снова встречаем Героя ... На щите ... Старший солдат Вячеслав Кабанюк, пилот тяжелого ударного дрона, погиб 22 мая вблизи населенного пункта Ковшаровка Харьковской области. Тело Вячеслава с поля боя вынес его родной брат, тоже военнослужащий Вооруженных сил Украины", -– написал Сапожко.

Военный путь Герой начал с защиты родного края в рядах добровольческого батальона "Карпатская Сечь". Защищал родной город, успехом одной операций было уничтожение транспорта оккупантов с дальнобойными снарядами для артиллерии врага, которая базировалась под Броварами.

Воевал в самых горячих точках Донецкой и Харьковской областей, участвовал в боях за Изюм и Соледар.

"Прошу жителей Броваров и громады встретить сегодня "живым коридором" колонну с телом погибшего Воина Вячеслава Кабанюка и отдать последнюю дань Защитнику. Транспорт прибудет в Бровары ориентировочно в 17.30. Колонна будет двигаться по улицам Сергея Москаленко, Героев Украины и Киевской к Броварскому моргу", – добавил Сапожко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области в воскресенье, 25 мая, проведут в последний путь воина Владимира Клочко. Защитник Украины погиб на Бахмутском направлении, выполняя боевое задание.

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