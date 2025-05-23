Преданный сын Украины: на фронте погиб военный с Киевщины Владимир Клочко. Фото

В Броварах Киевской области в воскресенье, 25 мая, проведут в последний путь воина Владимира Клочко. Защитник Украины погиб на Бахмутском направлении, выполняя боевое задание.

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Вечная память и слава Герою! Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил Дмитрий Омеланюк.

"В Броварах проведут в последний путь павшего Защитника Владимира Клочко. Владимир Станиславович Клочок с псевдонимом "Тесла" погиб на Бахмутском направлении, выполняя боевое задание. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в воскресенье, 25 мая, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Напомним, в Киеве в Главном военном клиническом госпитале от полученного на фронте ранения умер военный из села Германовка Киевской области Валерий Самура. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 15 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Обухова Киевской области Сергей Савченко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 19 мая.

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